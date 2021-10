Serie B | il Perugia batte il Brescia Pari tra Cosenza e Frosinone

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nelle due gare delle 16.15 dellaB, è arrivata la vittoria delcontro il. Un 1-0 maturato grazie rigore trasformato da De Luca nel primo tempo. Seconda sconfitta di fila per le Rondinelle, che frenano in vetta, non approfittando del ko del Pisa. Nell’altra gara, 1-1 invece il punteggio finale fra: padroni di casa in vantaggio al 20? con Gori, pareggio ciociaro nella ripresa con Novakovich. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...l'8ª giornata diB va avanti con altre due gare alle 16.15. Il Frosinone di Grosso impatta 1 - 1 in casa del Cosenza , mentre il Brescia di Inzaghi non esce indenne dal "Curi": vince il...Secondo ko di fila per il Brescia di Inzaghi (0 - 1 a). Sale in zona playoff la Reggina, 1 - 0 a Vicenza grazie a Galabinov. Il Pordenone resta ultimo e ancora senza successi: facile 3 - 1 ...Perugia e Brescia si sfidano nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B: il risultato e gli highlights del match.Sono terminate le due gare delle ore 16.15. È terminata on parità la gara del "San Vito-Marulla" con il vantaggio.