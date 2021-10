Serie B | il Brescia non si rialza a Perugia 1 - 0

(Di sabato 16 ottobre 2021)- Ilcade anche a. Dopo la prima sconfitta stagionale patita con il Como prima della sosta, la squadra di Inzaghi non riesce a concretizzare la desiderata riscossa in terra ...

Commenta per primo Perugia -1 - 0, il tabellino:ROMA - Dopo i quattro anticipi delle 14 l'8ª giornata diB va avanti con altre due gare alle 16.15. Il Frosinone di Grosso impatta 1 - 1 in casa del Cosenza , mentre ildi Inzaghi non esce indenne dal "Curi": vince il Perugia 1 - ...Perugia e Brescia si sfidano nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B: il risultato e gli highlights del match.La squadra di Inzaghi manca la desiderata riscossa in casa dei Grifoni e al termine di una prova opaca e senza particolari guizzi si deve arrendere ...