Serie A – Milan-Verona 3-2 | la moviola | Prontera ci capisce poco | PM News

SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - OptaPaolo : 5 - Dal 1994/95, Olivier Giroud è il quinto giocatore del Milan ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casali… - Gazzetta_it : Questo Milan non muore mai: rimonta due gol al Verona e va a dormire in testa #MilanVerona - fra_macri : #Krunic è diventato giocatore vero. Pazzesco. Solido, preciso, con garra. Assurdo ciò che sta facendo mister #Pioli… - PianetaMilan : #MilanVerona, #Pioli a @SkySport: “Grande prova di maturità. #Castillejo deve essere d’esempio” - #Calcio @SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

La Gazzetta dello Sport

...; Rebic serve sul secondo palo Maldini che si coordina e calcia al volo, ma non riesce a tenere basso il pallone 8': GOL DEL VERONA! Gol rocambolesco degli ospiti con Caprari che dopo una...Al 76', dopo unadi rigori reclamati, ilsi guadagna un penalty per un intervento di Faraoni su Castillejo. Kessie , abituato a calciare dagli 11 metri, non sbaglia dal dischetto: 2 - 2 ...Lazio-Inter e Milan-Verona, rivivi la MOVIOLA: due rigori a San Siro, che rissa a Roma del 16/10/2021 alle 22:35 L'ottava giornata di Serie A continua con due anticipi che chiudono il sabato di ...Un sabato di anticipi mozzafiato per l’ottava giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Lazio sull’Inter e la conseguente rissa tra giocatori, anche il match serale non è stato da meno. Fortunatamen ...