Serie A, gli anticipi del sabato. Primo ko dell'Inter, Lazio vince 3 - 1 (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ottobre 2021 - Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini nella Nations League, torna il campionato di Serie A che ha in programma in questo weekend l'ottava giornata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ottobre 2021 - Dopo la pausa per gli impegnia Nazionale di Roberto Mancini nella Nations League, torna il campionato diA che ha in programma in questo weekend l'ottava giornata ...

Advertising

capuanogio : Il caso limite di #SergioRamos: 15 milioni netti a stagione e non ha ancora giocato con la maglia del #Psg a causa… - OptaPaolo : 5 - Dal 1994/95, Olivier Giroud è il quinto giocatore del Milan ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casali… - ligabue : 'Ligabue - È andata così' i primi 30 anni di carriera raccontati in una docu-serie esclusiva su @RaiPlay , partend… - AndreaTiberio7 : Da quando seguo la Serie A, ho capito che per vincere gli Scudetti non è necessario esser bravi, a volte è meglio a… - marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi: Milan in testa -