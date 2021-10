Serie A, c’è Lazio-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 16 ottobre 2021) Le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, match dell’ottava giornata della Serie A 2021/2022 Manca sempre meno all’Olimpico di Roma dove è tempo di scendere in campo per Lazio e Inter, nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, eccole: Lazio (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro.A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Ledi, match dell’ottava giornata dellaA 2021/2022 Manca sempre meno all’Olimpico di Roma dove è tempo di scendere in campo per, nel match valido per l’ottava giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 88 Basic; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro.A disposizione: 1 Strakosha, 31 Adamonis, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 10 Luis Alberto, 19 Vavro, 20 Zaccagni, 26 Radu, 27 Moro, 29 Lazzari, ...

