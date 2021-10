Serially, la piattaforma streaming gratuita di Serie TV: i dettagli (Di sabato 16 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 è stata lanciata Serially, una piattaforma streaming del tutto gratuita e, per di più, made in Italy. A differenza di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, gli utenti possono vedere diverse Serie tv senza sborsare nemmeno un euro. Serially: la piattaforma streaming gratuita Ideata dagli imprenditori italiani Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, Serially è la piattaforma di contenuti streaming del tutto gratuita. Realizzata da iXMedia, startup specializzata nell'audiovisivo e nell'industria del doppiaggio, è stata presentata lo scorso 14 ottobre. L'intento, ovviamente, è dare uno scossone ai famosi e potenti Netflix, Amazon Prime Video e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 16 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre 2021 è stata lanciata, unadel tuttoe, per di più, made in Italy. A differenza di Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, gli utenti possono vedere diversetv senza sborsare nemmeno un euro.: laIdeata dagli imprenditori italiani Alessandro Mandelli e Massimo Vimini,è ladi contenutidel tutto. Realizzata da iXMedia, startup specializzata nell'audiovisivo e nell'industria del doppiaggio, è stata presentata lo scorso 14 ottobre. L'intento, ovviamente, è dare uno scossone ai famosi e potenti Netflix, Amazon Prime Video e ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Serially, la piattaforma streaming italiana per le Serie TV - #Android #Computer #DisneyPlus #Entertainment #iOS #iPad #Lapto… - MarceloWalker : RT @tvblogit: Serially, la piattaforma streaming che non si paga, ma che ha la pubblicità: un’alternativa a Netflix & Co. è possibile? http… - GlobeStylesMag : Serially serie tv catalogo 2021: la piattaforma streaming gratuita dedicata a serie internazionali… - SerieTvserie : Serially, la piattaforma streaming che non si paga, ma che ha la pubblicità: un’alternativa a Netflix & Co. è possi… - tvblogit : Serially, la piattaforma streaming che non si paga, ma che ha la pubblicità: un’alternativa a Netflix & Co. è possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serially piattaforma Serie TV, Serially arriva in Italia: è la prima piattaforma gratuita di streaming A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially , la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a serie internazionali mai viste in Italia. Serially è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ...

Nasce Serially, la piattaforma di streaming dedicata alle serie tv internazionali Ha debuttato il 14 ottobre Serially , piattaforma streaming gratuita dedicata a serie tv internazionali mai viste in Italia . Serially è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ed è ...

Serie TV, Serially arriva in Italia: è la prima piattaforma gratuita di streaming ilmattino.it Ecco a voi Serially, la piattaforma streaming italiana per vedere serie TV gratis Si chiama Serially ed è una nuova piattaforma tutta italiana dedicata agli appassionati di Serie TV che arriva sul mercato italiano per offrire serie TV in modo gratuito a tutti noi. E il team di Seri ...

Serie TV, Serially arriva in Italia: è la prima piattaforma gratuita di streaming A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially, la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a ...

A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a, la primastreaming gratuita dedicata a serie internazionali mai viste in Italia.è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ...Ha debuttato il 14 ottobrestreaming gratuita dedicata a serie tv internazionali mai viste in Italia .è nata dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , ed è ...Si chiama Serially ed è una nuova piattaforma tutta italiana dedicata agli appassionati di Serie TV che arriva sul mercato italiano per offrire serie TV in modo gratuito a tutti noi. E il team di Seri ...A partire dallol scorso 14 ottobre, gli appassionati di serie tv possono accedere a una nuova gamma di contenuti grazie a Serially, la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a ...