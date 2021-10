Sergio Arcuri | chi è il fratello di Manuela | “Siamo molto legati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Occhi verdi e grande fascino:è un attoreconosciuto e ilmaggiore della più famosa. Classe 1974 è nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, e ha abbandonato la carriera militare per inseguire il sogno della recitazione. Sguardo magnetico e fisico da modello,è bello e affascinante proprio come sua sorella. Dopo la laurea in Ingegneria,ha lavorato nell’esercito e in seguito è diventato un manager di successo. Il suo sogno però è sempre stato quello di recitare, così ha deciso di diplomarsi presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Roma. Nel 2008 ha debuttato sul piccolo schermo, prendendo parte alla miniserie Io non dimentico, da quel momento la sua carriera non si è più fermata ed è ...