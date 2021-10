Semaforo verde dal Tribunale di Brindisi alla vaccinazione di un 14enne con fragilità Accolta la richiesta della madre del ragazzo, che si era rivolta alla giustizia perché il padre non aveva dato l'assenso alla somministrazione. A darne notizia è il Corriere della Sera (Di sabato 16 ottobre 2021) Semaforo verde dal Tribunale civile di Brindisi alla vaccinazione anti-Covid di un 14enne affetto da varie patologie. I giudici hanno accolto l’istanza presentata dalla madre dell’adolescente che si era rivolta alla giustizia perché il padre non aveva dato l’assenso alla somministrazione. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. «Nella ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 ottobre 2021)dalcivile dianti-Covid di unaffetto da varie patologie. I giudici hanno accolto l’istanza presentata ddell’adolescente che si erailnonl’. A raccontare la vicenda è il. «Nella ...

