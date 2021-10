**Sci: Fisi, rottura legamento crociato ginocchio sinistro per Laura Pirovano, stagione finita** (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Laura Pirovano, impegnata in allenamento a Soelden con le compagne della squadra in vista dell'esordio di sabato 23 ottobre nel gigante di Coppa del mondo sul ghiacciaio del Rettenbach, si è procurata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo una caduta nel seconda run dell'allenamento di venerdì. La diagnosi, arrivata al termine di una risonanza magnetica effettuata presso l'ospedale di Innsbruck, è stata confermata dal dottor Andrea Panzeri (Presidente della Commissione Medica Fisi) dopo la visita effettuata nella giornata odierna. La sfortunata sciatrice trentina verrà sottoposta ad intervento chirurgico nei prossimi giorni e sarà costretta a saltare l'intera stagione di competizioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) -, impegnata in allenamento a Soelden con le compagne della squadra in vista dell'esordio di sabato 23 ottobre nel gigante di Coppa del mondo sul ghiacciaio del Rettenbach, si è procurata ladeldeldopo una caduta nel seconda run dell'allenamento di venerdì. La diagnosi, arrivata al termine di una risonanza magnetica effettuata presso l'ospedale di Innsbruck, è stata confermata dal dottor Andrea Panzeri (Presidente della Commissione Medica) dopo la visita effettuata nella giornata odierna. La sfortunata sciatrice trentina verrà sottoposta ad intervento chirurgico nei prossimi giorni e sarà costretta a saltare l'interadi competizioni. ...

