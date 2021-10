Sci alpino | tegola per Laura Pirovano | confermata la rottura del crociato | stagione già finita

(Di sabato 16 ottobre 2021) Brutte notizie per lo sci azzurro ad una settimana dall’inizio delladella Coppa del Mondo sulla pista di Soelden. Secondo quanto riportato da Race Ski Magazine, la spedizione italiana avrebbe perso per tutta lala ventitreennea causa di un infortunio al ginocchio. In allenamento sulle nevi dell’Oeztal, la sciatrice trentina si è procurata quest’oggi ladel legamentodel ginocchio destro, lo stesso che si lesionò nel 2018 con una caduta a Cortina d’Ampezzo. Inizialmente la visione sul problema fisico dellaera ottimistica, ma con il passare del tempo la fiducia iniziale è andata progressivamente spegnendosi. L’ufficialità, purtroppo è arrivata in serata. La diagnosi, emessa al termine di una risonanza ...

