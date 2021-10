Sci alpino | allenamenti tra Val Senales e Saas Fee per le nazionali italiane maschili e femminili

(Di sabato 16 ottobre 2021) La stagione sta per iniziare, l’attesa è tutta per la prima tappa di Coppa del Mondo in quel di Soelden, con i giganti in programma sabato e domenica 23 e 24 ottobre. Nel frattempo però non si fermano gliper le squadre di sci: obiettivo arrivare nella condizione migliore per gli appuntamenti più importanti di un’annata lunghissima che avrà come culmine i Giochi Olimpici di Pechino 2022. Sul ghiacciaio diFee in Svizzera si raduneranno le sciatrici polivalenti da lunedì 18 a sabato 23 ottobre, spazio quindi a Nicol e Nadia Delago assieme a Francesca Marsaglia. Al maschile una settimana in Valper Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli. Foto: Lapresse

Di seguito il programma delle gare di Soelden, valevoli per la Coppa del Mondo 2021 - 2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai ...La stagione sta per iniziare, l'attesa è tutta per la prima tappa di Coppa del Mondo in quel di Soelden, con i giganti in programma sabato e domenica 23 e 24 ottobre. Nel frattempo però non si fermano ...Le regole: mascherina e skipass on line. Cervino Spa: «Cominciamo col versante svizzero». Dolomiti Superski: «Al via il 27 novembre, la gestione del green pass deve essere flessibile». Plan de Corones ...