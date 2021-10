Scandalo al GF VIP, Signorini lascia lo studio in diretta (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Amedeo Goria è uno dei protagonisti di queste settimane del GF Vip. In un confronto sono volate parole pesante che hanno portato una reazione di Signorini. GF VipIl Grande Fratello Vip fa fatica ad ingranare ma alcune dinamiche sono state sottolineate da tutti. Soprattutto gli atteggiamenti iniziali del giornalista Amedeo Goria hanno fatto molto discutere. Goria è stato protagonista d un comportamento un po’ ambiguo nei confronti di Ainett Stephens. Conosciamo bene come l’indole di Goria lo spinga sempre a ricercare l’ambito sessuale e questa cosa, a molti, non è piaciuta. Da precisare che il comportamento tenuto dal giornalista è sempre stato entro i limiti consentiti. Nonostante il web abbia gridato allo Scandalo, la posizione del giornalista non è cambiata ed è attualmente all’interno della casa. Un episodio, però, ha fatto ridere ... Leggi su chenews (Di sabato 16 ottobre 2021) Amedeo Goria è uno dei protagonisti di queste settimane del GF Vip. In un confronto sono volate parole pesante che hanno portato una reazione di. GF VipIl Grande Fratello Vip fa fatica ad ingranare ma alcune dinamiche sono state sottolineate da tutti. Soprattutto gli atteggiamenti iniziali del giornalista Amedeo Goria hanno fatto molto discutere. Goria è stato protagonista d un comportamento un po’ ambiguo nei confronti di Ainett Stephens. Conosciamo bene come l’indole di Goria lo spinga sempre a ricercare l’ambito sessuale e questa cosa, a molti, non è piaciuta. Da precisare che il comportamento tenuto dal giornalista è sempre stato entro i limiti consentiti. Nonostante il web abbia gridato allo, la posizione del giornalista non è cambiata ed è attualmente all’interno della casa. Un episodio, però, ha fatto ridere ...

