Sassuolo, anziana sbranata dai cani dei vicini: indagata la badante per "omessa vigilanza" (Di sabato 16 ottobre 2021) Nuovi sviluppi nell'indagine su Carmen Gorzanelli, l'anziana di Sassuolo che martedì 12 ottobre è stata sbranata dai cani dei vicini dopo essersi spinta all'interno del loro cortile. Nel registro degli indagati è infatti finita la badante dell'89enne, per la quale l'ipotesi di reato è omessa vigilanza. Un atto dovuto, fa sapere la procura di Modena, che permetterà ai pm di chiarire se ci siano responsabilità alla base della tragedia. Come riporta la Gazzetta di Parma, la posizione della donna è finita al vaglio degli inquirenti per via della dinamica che, secondo le ricostruzioni fatte finora, ha portato l'anziana a imbattersi nella coppia di amstaff responsabile della sua morte. Per chi indaga, Gorzanelli si trovava in casa proprio ...

