“Sarebbe disastroso”: la bandiera della Juventus ‘spaventa’ Allegri (Di sabato 16 ottobre 2021) La bandiera della Juventus ‘spaventa’ Allegri alla vigilia della importante sfida contro la Roma di Mourinho: “Sarebbe disastroso” Torna il campionato e per la Juventus è subito big match. I bianconeri di Allegri ospitano la Roma di Mourinho in un altro snodo cruciale per la loro stagione. Dopo la partenza orribile, la squadra del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Laalla vigiliaimportante sfida contro la Roma di Mourinho: “” Torna il campionato e per laè subito big match. I bianconeri diospitano la Roma di Mourinho in un altro snodo cruciale per la loro stagione. Dopo la partenza orribile, la squadra del tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

AnimaCeleste : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… - Salv_Dangelo : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… - krudesky : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… - Sbisolo : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… - MauroCapozza : RT @janavel7: È un peccato non aver saputo prevenire e risolvere i problemi del green pass prima del 15 ottobre. Ma un cedimento ai ricat… -