San Felice del Benaco Roberto Balzaretti ha ucciso accidentalmente la figlia Viola di 15 anni

(Di sabato 16 ottobre 2021) Sandel, in provincia di Brescia, è sotto choc. Letiziaè morta a causa del proiettile sparato dal fucile che il padrestava mostrando ai figli. Il cuore diha smesso di battere sabato pomeriggio per colpa di una fucilata partita per errore.avrebbelaquindicenne con un colpo di fucile che sarebbe partito, 57, in passato da assessore ai servizi sociali, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti, quando è partito un proiettile che ha raggiunto la, morta sul colpo. Sulla tragedia indagano i ...

Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un proiettile che ha raggiunto la ragazza, morta sul colpo.