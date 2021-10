Sampdoria, D’Aversa: «Cagliari di qualità. Rompiamo la tradizione» (Di sabato 16 ottobre 2021) Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai canali blucerchiati. PRECEDENTI – «Ho letto molto in settimana su pronostici e ricorsi storici: mi è venuto da sorridere e fare gli scongiuri. È arrivato il momento di stoppare questa tradizione. Sarà una partita molto difficile, ma la affronteremo con il massimo impegno sapendo l’importanza di questa gara». Cagliari – «Il valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica, ma noi dobbiamo ragionare sulla qualità della squadra che andremo ad affrontare. Sicuramente ha avuto difficoltà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Roberto, tecnico della, ha presentato la sfida contro il: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Roberto, tecnico della, ha presentato la sfida contro il. Le sue dichiarazioni ai canali blucerchiati. PRECEDENTI – «Ho letto molto in settimana su pronostici e ricorsi storici: mi è venuto da sorridere e fare gli scongiuri. È arrivato il momento di stoppare questa. Sarà una partita molto difficile, ma la affronteremo con il massimo impegno sapendo l’importanza di questa gara».– «Il valore della rosa non rispecchia la posizione di classifica, ma noi dobbiamo ragionare sulladella squadra che andremo ad affrontare. Sicuramente ha avuto difficoltà ...

