Salute | Pella Fi | ' grazie a defibrillatori Comuni più protetti'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Oggi la Giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare può finalmente festeggiare la Legge sui defibrillatori, che porta la firma del sottosegretario Giorgio Mulé che con tenacia, perseveranza e passione ha condotto una vera e propria battaglia di civiltà per il nostro Paese". Così Roberto Pella, di Forza Italia, vicepresidente vicario dell'Anci. "Tutto il territorio nazionale -ricorda- sarà cardioprotetto, dalla Pubblica amministrazione agli impianti sportivi, dalle stazioni e gli aeroporti alle scuole molte vite potranno essere salvate in quel brevissimo lasso di tempo, 5 minuti, che è il tempo che trascorre tra una speranza di vita e una certezza di morte. Sono particolarmente felice che ogni Comune d'Italia potrà dirsi più protetto e, soprattutto, più consapevole grazie alle iniziative di ...

