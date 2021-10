Saltata la trattativa con la polizia, corteo senza regole. No green pass, un pomeriggio di terrore a Milano (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi, sabato 16 ottobre, per la 13esima volta i No vax scendono in piazza a Milano. L'allerta è davvero massima. Venerdì 15 ottobre infatti due promotori del corteo, hanno chiesto in cambio della modifica del primo percorso del corteo ritenuto inaccettabile dalla questura la revoca dei Daspo emessi dal questore Giuseppe Petronzi in questi mesi a carico dei militanti No pass. Una condizione, rivela il Corriere della Sera, impossibile da accettare, anche perché rappresenta un vero ricatto alle istituzioni. Così i due promotori hanno deciso di ritirare la richiesta di preavviso. Saltata la trattativa della polizia e corteo senza regole: Milano, ora, ha paura. Oggi, sabato 16 ottobre, sarà una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi, sabato 16 ottobre, per la 13esima volta i No vax scendono in piazza a. L'allerta è davvero massima. Venerdì 15 ottobre infatti due promotori del, hanno chiesto in cambio della modifica del primo percorso delritenuto inaccettabile dalla questura la revoca dei Daspo emessi dal questore Giuseppe Petronzi in questi mesi a carico dei militanti No. Una condizione, rivela il Corriere della Sera, impossibile da accettare, anche perché rappresenta un vero ricatto alle istituzioni. Così i due promotori hanno deciso di ritirare la richiesta di preavviso.ladella, ora, ha paura. Oggi, sabato 16 ottobre, sarà una ...

