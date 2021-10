Sabato Rai Sport, 16 Ottobre 2021 | diretta Calcio Serie C, Pallavolo Maschile e Femminile (Di sabato 16 ottobre 2021) Come ogni fine settimana oggi, Sabato 16 Ottobre 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su... Leggi su digital-news (Di sabato 16 ottobre 2021) Come ogni fine settimana oggi,16, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Advertising

TvTalk_Rai : Sarà una gran bella puntata, anche grazie ai nostri sagaci e schietti opinionisti. Sabato #16ottobre ore 15.00 su R… - TvTalk_Rai : Sarà una grande puntata! Ospiti sabato #16ottobre ore 15.00 a su Rai3 #CorradoAugias, @GassmanGassmann,… - TvTalk_Rai : Pronti per la prima puntata della stagione di Tv Talk? Sabato ore 15.00 su Rai3, ospiti: Francesco Giorgino, Anna F… - AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 16 ottobre 2021, tutti i programmi in onda - pierademarca : RT @milly_carlucci: La scelta di #AlBano Ci vediamo sabato 16 ottobre ore 20.35 su #rai1 @Ballando_Rai #ballandoconlestelle https://t.co… -