Russia, mille morti di Covid nelle ultime 24 ore: è record da inizio pandemia. Nel Paese poche restrizioni e vaccinazioni a rilento (Di sabato 16 ottobre 2021) mille morti di Covid in ventiquattr’ore. È il dato record registrato in Russia venerdì 15 ottobre: una cifra mai raggiunta prima nel Paese dall’inizio della pandemia e che attesta un trend in crescita. Sono stati infatti 1.002 i morti nelle ultime ventiquattr’ore a fronte dei 999 di giovedì 14 ottobre. Il numero totale delle vittime del coronavirus sale così a 222.315, come si legge nell’ultimo bollettino diramato dal centro di crisi anti-coronavirus e ripreso dai media russi. I contagi nelle sole ultime 24 ore sono stati 33.208, anche questi ai massimi per il terzo giorno consecutivo. È chiaro che in Russia la pandemia è ancora fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)diin ventiquattr’ore. È il datoregistrato invenerdì 15 ottobre: una cifra mai raggiunta prima neldall’dellae che attesta un trend in crescita. Sono stati infatti 1.002 iventiquattr’ore a fronte dei 999 di giovedì 14 ottobre. Il numero totale delle vittime del coronavirus sale così a 222.315, come si legge nell’ultimo bollettino diramato dal centro di crisi anti-coronavirus e ripreso dai media russi. I contagisole24 ore sono stati 33.208, anche questi ai massimi per il terzo giorno consecutivo. È chiaro che inlaè ancora fuori ...

