Rugby | designati i direttori di gara dei tre Test Match autunnali dell’Italia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un inglese, un neozelandese ed uno scozzese saranno gli arbitri che dirigeranno i tredel, in programma a novembre (tutti in casa), rispettivamente contro Nuova Zelanda, Argentina ed Uruguay. Nel primo e nel terzo caso si tratta diche si ripeteranno nella Pool A della Coppa del Mondo 2023. L’inglese Carl Dickson dirigerà a Roma ilcontro gli All Blacks del 6 novembre, il neozelandese James Doleman arbitrerà la sfida di Treviso contro i Pumas del 13 novembre e lo scozzese Mike Adamson fischierà a Parma nella sfida contro i Teros del 20 novembre. I06 novembre, ore 14.00Italia v Nuova Zelanda (Roma, Stadio Olimpico) Arbitro: Karl Dickson (RFU) AA1 Mike Adamson (SRU), AA2 ...

