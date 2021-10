Rubate le auto di Demme e Spalletti: Comincia lo sputtanapoli nazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Rubate le auto di Demme e Spalletti, lo sputtanapoli sui media nazionali è Cominciato. Il furto sbattuto in prima pagina. L’auto DI Spalletti RUBATA I furti di auto di Luciano Spalletti e della moglie di Diego Demme a Napoli. I ladri hanno rubato una 500 Abarth ed una Panda. I fatti sono accaduti a distanza di qualche giorno. Secondo la ricostruzione l’automobile di Alina, moglie di Diego Demme, è stata rubata nei pressi del Parco Virgiliano, zona in cui la coppia vive a Napoli. Mentre l’automobile di Spalletti è stata rubata nei pressi dell’Hotel Britannique. Le forze dell’ordine stanno visionando i video delle telecamere di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021)ledi, losui media nazionali èto. Il furto sbattuto in prima pagina. L’DIRUBATA I furti didi Lucianoe della moglie di Diegoa Napoli. I ladri hanno rubato una 500 Abarth ed una Panda. I fatti sono accaduti a distanza di qualche giorno. Secondo la ricostruzione l’mobile di Alina, moglie di Diego, è stata rubata nei pressi del Parco Virgiliano, zona in cui la coppia vive a Napoli. Mentre l’mobile diè stata rubata nei pressi dell’Hotel Britannique. Le forze dell’ordine stanno visionando i video delle telecamere di ...

