Rubata l'auto a Luciano Spalletti, impensabile: ecco che macchina guidava il mister del Napoli | Guarda (Di sabato 16 ottobre 2021) auto, addio. Non solo a Demme, centrocampista del Napoli. Già, perché quattro giorni dopo il primo furto, eccone un secondo: auto Rubata anche al tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti. E la polizia, ovviamente, indaga sulle due vicenda: la possibilità è che si tratti di due episodi collegati, eppure ad ora non è stata trovata alcuna evidenza in tal senso. E in questa storia c'è un fatto davvero curioso, ossia quale auto è stata Rubata a Spalletti: una Panda. Già, incredibile ma vero, il mister, uno che incassa soldoni, aveva una normalissima Fiat Panda. Sia chiaro, auto dignitosissima, ma sorprende e non poco che qualcuno, nel mondo del pallone, non sfrecci su un bolide (anche ...

