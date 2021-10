Roma, Spinazzola: “Sto recuperando, famiglia e compagni mi hanno riempito il cuore” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Sto recuperando, settimana dopo settimana miglioro. Sono felicissimo di come sta andando. Mourinho mi sta aspettando? Anche io mi sto aspettando molto…“. Lo ha detto Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma e della Nazionale campione d’Europa, dall’Aula di Palazzo Madama, nel corso dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”, dedicato alle vittorie dei campioni italiani che hanno brillato nelle Paralimpiadi e Olimpiadi, agli Europei di calcio. “I social ci fanno sentire sempre più vicini gli italiani, ogni giorno di più“, ha detto ancora Spinazzola rivivendo i successi azzurri. E sul suo infortunio ha concluso: “Nella sfortuna sono stato fortunato ad avere compagni e famiglia che mi hanno sostenuto e riempito il cuore ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) “Sto, settimana dopo settimana miglioro. Sono felicissimo di come sta andando. Mourinho mi sta aspettando? Anche io mi sto aspettando molto…“. Lo ha detto Leonardo, giocatore dellae della Nazionale campione d’Europa, dall’Aula di Palazzo Madama, nel corso dell’evento “Omaggio allo sport tricolore”, dedicato alle vittorie dei campioni italiani chebrillato nelle Paralimpiadi e Olimpiadi, agli Europei di calcio. “I social ci fanno sentire sempre più vicini gli italiani, ogni giorno di più“, ha detto ancorarivivendo i successi azzurri. E sul suo infortunio ha concluso: “Nella sfortuna sono stato fortunato ad avereche misostenuto eil...

