Roma: si barrica per difendere la serra di marijuana, ‘sguinzagliati’ cani contro i poliziotti (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, si barrica nel casolare per difendere la piantagione di marijuana e “sguinzaglia” contro gli agenti tre cani di grossa taglia. Il tutto per prendere tempo e approfittarne per fuggire via. E’ questa la sintesi di quanto accaduto nei giorni scorsi in Via dell’Arco di Travertino con la Polizia che comunque, alla fine, è riuscita a sequestrare oltre 13 kg di marijuana nonché tutto il materiale per la coltivazione, essiccazione, pesatura e confezionamento dello stupefacente. Ma andiamo con ordine. Roma, la scoperta della piantagione in Via dell’Arco di Travertino Un controllo continuo e capillare del territorio e una costante attività info-investigativa, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato, del commissariato “APPIO ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021), sinel casolare perla piantagione die “sguinzaglia”gli agenti tredi grossa taglia. Il tutto per prendere tempo e approfittarne per fuggire via. E’ questa la sintesi di quanto accaduto nei giorni scorsi in Via dell’Arco di Travertino con la Polizia che comunque, alla fine, è riuscita a sequestrare oltre 13 kg dinonché tutto il materiale per la coltivazione, essiccazione, pesatura e confezionamento dello stupefacente. Ma andiamo con ordine., la scoperta della piantagione in Via dell’Arco di Travertino Unllo continuo e capillare del territorio e una costante attività info-investigativa, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato, del commissariato “APPIO ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: si barrica per difendere la serra di marijuana, ‘sguinzagliati’ cani contro i poliziotti - stellina05 : #PRELEMI Giulia che questa settimana si barrica a Roma per assistere a tutte le performance di Piercremonini… - Marghe_cantiere : Te dico fermate Qui non si sgombera Roma si barrica Noi rimaniamo qua! #stopsgomberi #stopsfratti #nunesco… - GianpieraA : #gatti Roma, si barrica in casa con il gatto della vicina. Poi minaccia i carabinieri con una sciabola… - GianpieraA : Roma, si barrica in casa con il gatto della vicina. Poi minaccia i carabinieri con una sciabola -