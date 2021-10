Roma, ricercato con mandato d’arresto europeo: arrestato un 24enne (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino romeno di 24 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Il ragazzo, che nonostante la giovane età era già stato condannato a scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di carcere per alcuni furti commessi con estrema violenza tra il 2017 e il 2019 nel proprio paese d’origine, è stato controllato nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive degli immobili nel territorio di competenza. Il 24enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’A.G. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021)– I Carabinieri della StazionePrima Porta, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hannoun cittadino romeno di 24 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un. Il ragazzo, che nonostante la giovane età era già stato condannato a scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di carcere per alcuni furti commessi con estrema violenza tra il 2017 e il 2019 nel proprio paese d’origine, è stato controllato nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive degli immobili nel territorio di competenza. Ilè stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’A.G. L'articolo L'Opinionista.

