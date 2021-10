Roma, provino decisivo per Abraham: vuole essere convocato (Di sabato 16 ottobre 2021) Tammy Abraham ci prova. L’attaccante della Roma, che patisce un infortunio alla caviglia, dopo le terapie in palestra ieri, vuole addirittura provare a strappare la convocazione. Quest’oggi a Trigoria, a poco più di ventiquattrore dalla sfida contro la Juventus, l’inglese farà un provino sul campo per capire se può correre e calciare senza complicazioni. Solo allora insieme a Mourinho verrà deciso se potrà partire con i compagni per Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Tammyci prova. L’attaccante della, che patisce un infortunio alla caviglia, dopo le terapie in palestra ieri,addirittura provare a strappare la convocazione. Quest’oggi a Trigoria, a poco più di ventiquattrore dalla sfida contro la Juventus, l’inglese farà unsul campo per capire se può correre e calciare senza complicazioni. Solo allora insieme a Mourinho verrà deciso se potrà partire con i compagni per Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport. SportFace.

