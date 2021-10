Roma, Mourinho su Orsato: «Ha grande esperienza, sono felice» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato la designazione di Orsato in vista della partita contro la Juventus José Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus ha commentato anche la designazione dell’arbitro Orsato per il big match. DESIGNAZIONE Orsato – «Prima della partita io sono sempre contento con l’arbitro, non mi interessa il passato o i risultati. Prima della partita tante volte non sono neanche interessato a sapere chi è. Mi fido di tutti, parto dal principio che sono tutti bravi. In questo caso un uomo con la sua esperienza sono felice. Dopo la partita a volte sbagliano e non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore dellaJoséha commentato la designazione diin vista della partita contro la Juventus José, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus ha commentato anche la designazione dell’arbitroper il big match. DESIGNAZIONE– «Prima della partita iosempre contento con l’arbitro, non mi interessa il passato o i risultati. Prima della partita tante volte nonneanche interessato a sapere chi è. Mi fido di tutti, parto dal principio chetutti bravi. In questo caso un uomo con la sua. Dopo la partita a volte sbagliano e non ...

Advertising

marcoconterio : ?? ???? #Roma ha deciso. A centrocampo tutto su Denis Zakaria ???? del #BMG. Andrà in scadenza nel 2022 ed è il nome chi… - Gazzetta_it : #Mourinho e #McGregor, incontro stellare a Roma. Con dedica: “Questo allenatore è una leggenda” - akyherb : RT @AliprandiJacopo: Conor #McGregor in vacanza a Roma. Assediato da migliaia di fan. Lui va a cena con Josè #Mourinho: “Rispetto questo… - ArmandaGelsomin : RT @AliprandiJacopo: Conor #McGregor in vacanza a Roma. Assediato da migliaia di fan. Lui va a cena con Josè #Mourinho: “Rispetto questo… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # La Serie A segua la Liga: le qualificazioni sudameri… -