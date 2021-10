Roma: Mourinho, 'C'è differenza con Juve, ma voglio personalità' (Di sabato 16 ottobre 2021) "Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, non voglio giocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida con la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) "Siamo in crescita e per me è importante una determinata identità, nongiocare in maniera diversa rispetto a quello che sappiamo fare". Lo ha detto Josèalla vigilia della sfida con la ...

