Roma, Landini dal palco di piazza San Giovanni: "Vogliamo la verità su Giulio Regeni" – Video

"Vogliamo la verità su Regeni". La ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni, accolto da un applauso della piazza, in un passaggio in cui ha parlato di rispetto dei diritti umani, in Europa.

