Roma | Landini | “Assalto alla Cgil? Fatto mai avvenuto dal Dopoguerra a oggi È il momento di battere i fascismi” – Video

"È una giornata importantissima per ribadire la forza della nostra democrazia nel nostro Paese e per l'applicazione della Costituzione". Maurizio Landini, prima del suo intervento dal palco di piazza San Giovanni, partecipa al corteo della Cgil Lazio che, partito da piazza dell'Esquilino è confluito in piazza San Giovanni per la giornata unitaria di Cgil, Cisl e Uil per dire 'Mai più fascismi'. Il numero uno della Cgil risponde a chi gli chiede della polemica su questa manifestazione indetta nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi per le amministrative, tra cui la stessa città di Roma: "I fascisti che hanno assaltato la nostra sede non si sono posti il problema della campagna elettorale e credo che insieme agli altri sindacati abbiamo Fatto benissimo ...

