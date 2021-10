Roma, in migliaia alla manifestazione dei sindacati: "No ai fascismi" | Landini: "Si difende la democrazia di tutti" (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta Roma, corteo di solidarietà dopo l'assalto alla Cgil: 'Mai più fascismi' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Sono scese in piazza migliaia di persone a Roma , alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 ottobre 2021) commenta, corteo di solidarietà dopo l'assaltoCgil: 'Mai più' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Sono scese in piazzadi persone a...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma con i sindacati. 'No' ai fascismi e alla violenza, 'sì' al… - MediasetTgcom24 : Roma, in migliaia alla manifestazione dei sindacati: 'No ai fascismi' | Landini: 'Si difende la democrazia di tutti… - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Decine di migliaia le persone arrivate a Roma da tutt'Italia per la manifestazione unitaria indetta dai sindacati in risposta a… - LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: Roma, in migliaia alla manifestazione dei sindacati: 'No ai fascismi' | Landini: 'Si difende la democrazia di tutti'… - giap87625642 : RT @ellyesse: Una delegazione di migliaia di persone partite dall’Emilia-Romagna per essere in piazza a Roma a dire #MaiPiùFascismi Qui pe… -