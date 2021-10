Risultati e classifica Serie B live: il Pisa cade a Crotone, Falletti trascina la Ternana (Di sabato 16 ottobre 2021) Risultati e classifica Serie B live: tutti gli aggiornamenti della ottava giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 16 e domenica 17 ottobre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Il sabato parte a mille con la capolista Pisa di D’Angelo che scenderà a Crotone per provare ad allungare ulteriormente. Alle spalle, interessante la sfida tra Ascoli e Lecce, due tra le prime inseguitrici dei nerazzurri. Trasferte delicate per Brescia e Frosinone, mentre Como–Alessandria assegna punti pesanti in chiave salvezza. Domenica, poi, programma asciutto ma di fuoco: Cremonese–Benevento d’altissima ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021): tutti gli aggiornamenti della ottava giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata diB che si svolgerà tra sabato 16 e domenica 17 ottobre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Il sabato parte a mille con la capolistadi D’Angelo che scenderà aper provare ad allungare ulteriormente. Alle spalle, interessante la sfida tra Ascoli e Lecce, due tra le prime inseguitrici dei nerazzurri. Trasferte delicate per Brescia e Frosinone, mentre Como–Alessandria assegna punti pesanti in chiave salvezza. Domenica, poi, programma asciutto ma di fuoco: Cremonese–Benevento d’altissima ...

