"Ripudiati ma sempre innamorati", gli Ultras '72 danno appuntamento ai tifosi: tutti i dettagli (Di sabato 16 ottobre 2021) Il gruppo organizzato Ultras '72 ha pubblicato un volantino in questi ultimi minuti invitando i tifosi del Napoli a raccogliersi all'esterno dell'hotel che ospita la squadra di Luciano Spalletti. L'appuntamento è domani alle ore 15 all'esterno del Palazzo Caracciolo, di seguito il comunicato e la foto del volantino: "Ripudiati, ma sempre innamorati. Non ci sono ancora le condizioni per il nostro ritorno in Curva, ma il nostro cuore batte forte anche lontano da quei gradoni dove leggi inique ci vietano la frequentazione. Domenica però rispiegheremo le nostre bandiere, rialzeremo al cielo i nostri amati cori e accompagneremo gli azzurri allo stadio dall'albergo che li ospita, scortandoli con la nostra fede, il nostro orgoglio, la nostra vanità d'essere. Invitiamo chiunque ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Il gruppo organizzato'72 ha pubblicato un volantino in questi ultimi minuti invitando idel Napoli a raccogliersi all'esterno dell'hotel che ospita la squadra di Luciano Spalletti. L'è domani alle ore 15 all'esterno del Palazzo Caracciolo, di seguito il comunicato e la foto del volantino: ", ma. Non ci sono ancora le condizioni per il nostro ritorno in Curva, ma il nostro cuore batte forte anche lontano da quei gradoni dove leggi inique ci vietano la frequentazione. Domenica però rispiegheremo le nostre bandiere, rialzeremo al cielo i nostri amati cori e accompagneremo gli azzurri allo stadio dall'albergo che li ospita, scortandoli con la nostra fede, il nostro orgoglio, la nostra vanità d'essere. Invitiamo chiunque ha ...

