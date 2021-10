Rinnovo Insigne | Mediaset | le richieste del capitano azzurro

(Di sabato 16 ottobre 2021) I tempi per ildistringono sempre di più. La questione era passata in secondo piano, grazie alla partenza ottima del Napoli in campionato. Con l’avvicinarsi di gennaio, cìè il rischio chepossa già firmare un pre-contratto con qualsiasi altro club. Per questo motivo la dirigenza ha ripreso le trattive per offrire L'articolo

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - infoitsport : Insigne-Napoli, Monga: 'Pessimista sul rinnovo'. Poi aggiunge: 'Consiglio un acquisto ad ADL' - ParticipioPart : furto dell’auto di Spalletti(in poche ore l’hanno rilanciata tutti) Sul rinnovo di Insigne,poi,hanno fatto una fict… - sscalcionapoli1 : Mediaset – Insigne vuole 2mln alla firma per il rinnovo: c’è distanza con ADL - infoitsport : Auriemma: 'Rinnovo Insigne: ecco quanto può offrire il Napoli al capitano' -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Commenta per primo Se Lorenzonon dovesse trovare l'accordo per ilcon il Napoli, ci sono diversi club alla finestra pronti ad affondare il colpo Dalle società dell'MLS al Manchester United, ma secondo il Corriere ...Tra le situazioni più incerte c'è sicuramente quella di Lorenzo, capitano del Napoli che non ha ancora trovato un accordo per ilcontrattuale con il club di Aurelio De Laurentiis . ...I tempi per il rinnovo di Insigne stringono sempre di più. La questione era passata in secondo piano, grazie alla partenza ottima del Napoli in ...Diversi giocatori stanno trovando poco spazio nel PSG di Pochettino: possibile nuova occasione per le big di Serie A. Tutte le cifre e i dettagli. Nasser Al-Khelaifi, presidente d ...