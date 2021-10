Resident Evil Village pronto per Halloween: in arrivo l'annuncio di un DLC? (Di sabato 16 ottobre 2021) Manca molto poco alla festività che più va a braccetto con l'immaginario horror, ossia Halloween, e non c'è un franchise videoludico che lo possa rappresentare meglio di Resident Evil. Ma non finisce qui, perché quest'anno cade proprio il venticinquesimo anniversario della serie Capcom e in questa occasione sembra che la software house abbia alcune sorprese in serbo. Ci sarebbero ben 9 annunci in arrivo, due dei quali in realtà sono già stati fatti: un contest per vincere del merchandise e soprattutto l'uscita di Resident Evil 4 VR su Oculus Quest 2. Rimangono però ben 7 annunci: per la maggior parte, non ci aspettiamo faville, tuttavia uno di questi potrebbe molto probabilmente riguardare Resident Evil Village. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 ottobre 2021) Manca molto poco alla festività che più va a braccetto con l'immaginario horror, ossia, e non c'è un franchise videoludico che lo possa rappresentare meglio di. Ma non finisce qui, perché quest'anno cade proprio il venticinquesimo anniversario della serie Capcom e in questa occasione sembra che la software house abbia alcune sorprese in serbo. Ci sarebbero ben 9 annunci in, due dei quali in realtà sono già stati fatti: un contest per vincere del merchandise e soprattutto l'uscita di4 VR su Oculus Quest 2. Rimangono però ben 7 annunci: per la maggior parte, non ci aspettiamo faville, tuttavia uno di questi potrebbe molto probabilmente riguardare. Leggi altro...

