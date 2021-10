Remuzzi tira dritto: “La cura contro il Covid c’è e possiamo già usarla” (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – C’è che sbraita in tv e sui social, avallando ogni porcheria del governo, e c’è poi chi si rimbocca le maniche, fa ricerca e trova soluzioni. Nel primo campo troviamo i vari virologi star, che ci dicono che il Covid è incurabile e che le terapie domiciliari non esistono. Nel secondo campo, invece, figurano gli esperti più quotati che hanno un unico «difetto»: parlano poco e agiscono molto. Tra questi c’è senz’altro Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che ha sviluppo e brevettato un protocollo di cura che, finora, ha dato risposte più che positive. Un protocollo efficace In questi giorni è uscito il suo nuovo libro, intitolato Covid: prevenire, curare, conviverci, edito da Vallardi. E sulla Verità Francesco Borgonovo lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott – C’è che sbraita in tv e sui social, avallando ogni porcheria del governo, e c’è poi chi si rimbocca le maniche, fa ricerca e trova soluzioni. Nel primo campo troviamo i vari virologi star, che ci dicono che ilè inbile e che le terapie domiciliari non esistono. Nel secondo campo, invece, figurano gli esperti più quotati che hanno un unico «difetto»: parlano poco e agiscono molto. Tra questi c’è senz’altro Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che ha sviluppo e brevettato un protocollo diche, finora, ha dato risposte più che positive. Un protocollo efficace In questi giorni è uscito il suo nuovo libro, intitolato: prevenire,re, conviverci, edito da Vallardi. E sulla Verità Francesco Borgonovo lo ...

