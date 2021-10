Regione Liguria, via dal 1° novembre al bando di 150 mila euro per la manutenzione dei taxi (Di sabato 16 ottobre 2021) Anas pubblica sulla Gazzetta Ufficiale europea un bando del valore di 660 milioni di euro per il risanamento strutturale delle opere d'arte (ponti, viadotti e gallerie) con interventi mirati alla ... Leggi su 104news (Di sabato 16 ottobre 2021) Anas pubblica sulla Gazzetta Ufficialepea undel valore di 660 milioni diper il risanamento strutturale delle opere d'arte (ponti, viadotti e gallerie) con interventi mirati alla ...

Advertising

ReteGenova : Concorso fotografico EVOFOREST per le scuole – La Regione Liguria aggiorna e amplia il bando - Rodica17957578 : RT @m5s_liguria: ?? Dall’Aula dove oggi si è svolta la prima udienza preliminare per il processo relativo al crollo del #PonteMorandi, è ar… - infoitinterno : Concorso Regione Liguria, 700 infermieri: requisiti e prove - paolofrosina : @LuigiCornaglia @ilpost @RegLiguria @GiovanniToti - a70199617 : RT @m5s_liguria: ?? Dall’Aula dove oggi si è svolta la prima udienza preliminare per il processo relativo al crollo del #PonteMorandi, è ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Liguria Infortuni sul lavoro in aumento nell'artigianato ligure: +19% sul 2020 ...mortale sono stati 16 in tutta la regione, contro i 27 dei primi 8 mesi del 2020: 5 a Savona, 4 a Genova, 4 a Imperia, 3 alla Spezia. Un confronto con i dati pre - Covid: nell'intero 2020 in Liguria ...

Regione Liguria, via dal 1° novembre al bando di 150 mila euro per la manutenzione dei taxi E' pubblico sul sito di Regione Liguria il bando che definisce le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, per un importo complessivo di 150 mila euro, per sostenere i costi derivanti da ...

Regione Liguria: terza fase Alcotra 2014-2020, Berrino "Puntiamo a un prodotto transregionale dedicato all'offerta outdoor" ImperiaNews.it ...mortale sono stati 16 in tutta la, contro i 27 dei primi 8 mesi del 2020: 5 a Savona, 4 a Genova, 4 a Imperia, 3 alla Spezia. Un confronto con i dati pre - Covid: nell'intero 2020 in...E' pubblico sul sito diil bando che definisce le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, per un importo complessivo di 150 mila euro, per sostenere i costi derivanti da ...