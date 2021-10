Regina Elisabetta | addio al Martini | ' I medici glielo hanno vietato' Ecco perché

Advertising

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - BCCPM1 : RT @modamanager: @Hero9004 @eretico_l @SilvioFb66 @Dorayak56884206 @PaolaSimonin @Charles96432447 @Anna302478978 @laperlaneranera @avinumal… - Fusillide : RT @EmilioBerettaF1: Clima, la regina Elisabetta: 'Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano' - EmilioBerettaF1 : Clima, la regina Elisabetta: 'Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano' - mariopaps : Addio al Martini. Anzi stop all’alcol. Obbedire, questa volta, toccherà alla regina Elisabetta che, oramai novantac… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Addio al Martini. Anzi stop all'alcol. Obbedire, questa volta, toccherà allache, oramai novantacinquenne, dovrà rinunciare alla sua abitudine serale. Perché i medici reali così hanno 'consigliato', alla vigilia del Giubileo di platino e del fitto calendario ...... nel Regno Unito 45mila casi in un solo giorno: ecco i motivi del nuovo aumento Clima, la: "Davvero irritante che i leader parlino solo e non agiscano" Londra, l'affondo del ...Addio al Martini. Anzi stop all’alcol. Obbedire, questa volta, toccherà alla regina Elisabetta che, oramai novantacinquenne, dovrà rinunciare alla sua abitudine ...'È davvero irritante quando parlano, ma non fanno', è quindi sbottata. Greta Thunberg “influenza” la Regina Elisabetta, che si unisce al coro contro i politici che sul clima sanno fare solo bla bla. D ...