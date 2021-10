Reddito di cittadinanza ''da rivedere'': nuova grana per Draghi (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sussidio torna di prepotenza al centro del dibattito politico: da una parte il centrodestra da sempre contrario, dall'altra Pd e 5 stelle che puntano a non smantellare la ... Leggi su today (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sussidio torna di prepotenza al centro del dibattito politico: da una parte il centrodestra da sempre contrario, dall'altra Pd e 5 stelle che puntano a non smantellare la ...

Advertising

matteosalvinimi : “Un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso di soggetti provenienti da Romania, Austria e Ger… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, fallito blitz di centrodestra e renziani in cdm. Muro M5s-Pd col sostegno di Draghi: “No m… - carlosibilia : Senza il Reddito di Cittadinanza la tensione sociale sarebbe esplosa. Bene il muro dei Ministri del @Mov5Stelle : i… - GianandreaGorla : RT @AzzurraBarbuto: Se vai a lavorare senza green pass ti tolgono lo stipendio. Se non lavori e ti giri i pollici ti danno il reddito di ci… - smilypapiking : RT @g_giuseppina: Oggi il PD vota con i 5stelle, per il reddito di cittadinanza..che schifo.. -