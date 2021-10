Record di Green pass, nella giornata dell’obbligo ne sono stati emessi 867 mila. Ma non a causa delle vaccinazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Il numero più alto di Green pass rilasciati in un giorno dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid è stato registrato ieri, 15 ottobre, quando ne sono stati emessi 867.039. Un Record segnalato in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del governo Draghi sull’estensione dell’obbligo del certificato verde a tutti gli ambienti di lavoro, pubblici e privati. Non molto peggio è andata il giorno prima quando i Green pass emessi erano stati in totale 860.094. Un’impennata dovuta non tanto a una maggiore somministrazione di vaccini quanto a un massiccio ricorso ai tamponi per certificare la negatività al Coronavirus e per potere dunque accedere al luogo di lavoro. Se si prende in esame la sola ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Il numero più alto dirilasciati in un giorno dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid è stato registrato ieri, 15 ottobre, quando ne867.039. Unsegnalato in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del governo Draghi sull’estensionedel certificato verde a tutti gli ambienti di lavoro, pubblici e privati. Non molto peggio è andata il giorno prima quando ieranoin totale 860.094. Un’impennata dovuta non tanto a una maggiore somministrazione di vaccini quanto a un massiccio ricorso ai tamponi per certificare la negatività al Coronavirus e per potere dunque accedere al luogo di lavoro. Se si prende in esame la sola ...

