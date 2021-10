Real Sociedad-Maiorca (Liga, sabato H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Oyarzabal si fa male e non sarà disponibile (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la sosta torna la Liga ma non a ranghi completi: le sudamericane giocano troppo a ridosso della giornata di campionato spagnolo per cui le due squadre di Madrid, che hanno giocatori di queste nazionali tra le loro fila, verranno tutelate e le loro partite verranno rinviate. La Real Sociedad, invece, scenderà in campo sabato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo la sosta torna lama non a ranghi completi: le sudamericane giocano troppo a ridosso della giornata di campionato spagnolo per cui le due squadre di Madrid, che hanno giocatori di queste nazionali tra le loro fila, verranno tutelate e le loro partite verranno rinviate. La, invece, scenderà in campoInfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Real Sociedad, infortunio in allenamento per Oyarzabal. Lo spagnolo si ferma dopo 70 gare TUTTO mercato WEB Barca col Valencia, Koeman a rischio Il Real Madrid rinvia Con i rinvii delle gare di Atletico e Real riflettori puntati sulla grande malata Barcellona, con Koeman sempre in bilico e Xavi in pole. I giovani orfani di Messi, guidati da Pedri che ha rinnovato c ...

