Rapporto Caritas, nel 2020 in Italia il 44% in più di nuovi poveri. Ed è allarme usura (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel primo anno di pandemia sono aumentate le persone in grave difficoltà economica che hanno chiesto aiuto, un terzo di questi ha continuato a essere supportato nel 2021. In crescita anche le famiglie sovraindebitate e costrette a chiedere prestiti a tassi non rifondibili a condizioni ordinarie Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 ottobre 2021) Nel primo anno di pandemia sono aumentate le persone in grave difficoltà economica che hanno chiesto aiuto, un terzo di questi ha continuato a essere supportato nel 2021. In crescita anche le famiglie sovraindebitate e costrette a chiedere prestiti a tassi non rifondibili a condizioni ordinarie

Advertising

caritas_milano : Rapporto #Caritas-Migrantes: Impoveriti, sfruttati e discriminati Solo un immigrato su due è vaccinato eppure molt… - stebellentani : Oggi le notizie sono due. Quattro regioni italiane sono tra le prime 7 in Europa per mortalitá covid. Il rapporto C… - repubblica : Rapporto Caritas, c'e' un 'long Covid' anche per la poverta': uno su tre non riesce a ripartire - paoloangeloRF : Caritas: 44% di 'nuovi poveri' nel 2020, crescono al Nord, colpa anche della pandemia - ManuelaBellipan : RT @CaritasRoma: Con le Caritas 'Oltre l'ostacolo' presentato il Rapporto 2021 1,9 milioni le persone che si sono rivolte alle Caritas del… -