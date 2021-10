Ranieri, debutto amaro con il Watford: cinque schiaffi dal Liverpool (Di sabato 16 ottobre 2021) Esordio amaro per Claudio Ranieri sulla panchina del Watford. Il tecnico italiano tornava in Premier a 5 anni esatti dall’impresa con il Leicester ma le premesse, nella sua avventura al Watford sono tutt’altre. Il Liverpool si è imposto con un roboante 5-0. Tutti a segno nel tridente delle meraviglie del Liverpool, tripletta per Firmino, poi Salah e Mané. Un ko pesante, con i Reds che non schieravano anche i brasiliani, che attenderanno la squadra direttamente nella gara di Champions. Il Watford resta a 7 punti, il Liverpool sale a 18 al primo posto momentaneo. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Esordioper Claudiosulla panchina del. Il tecnico italiano tornava in Premier a 5 anni esatti dall’impresa con il Leicester ma le premesse, nella sua avventura alsono tutt’altre. Ilsi è imposto con un roboante 5-0. Tutti a segno nel tridente delle meraviglie del, tripletta per Firmino, poi Salah e Mané. Un ko pesante, con i Reds che non schieravano anche i brasiliani, che attenderanno la squadra direttamente nella gara di Champions. Ilresta a 7 punti, ilsale a 18 al primo posto momentaneo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

