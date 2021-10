Rampelli: “78 anni fa il sabato nero, crimine efferato contro gli ebrei. Nessuno dimentichi” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Il 16 ottobre del 1943 era un sabato qualunque, ma dal 1938 il fascismo scadde nell’orrore: approvò le Leggi razziali e permise che quel sabato divenisse tragico per 689 donne, 207 bambini e 363 uomini. Tutti di religione ebraica e tutti innocenti creature dell’universo”. Inizia così il post del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, in ricordo di una pagina di storia buia. “Le truppe tedesche della Gestapo effettuarono un rastrellamento con la collaborazione di funzionari del regime fascista – prosegue Rampelli-; principalmente nel ghetto di Roma tra le ore 5.30 e le ore 14. 1.023 rastrellati, tra quelli prelevati, furono deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz a bordo di treni merci. Solo 16 di loro sopravvissero, 15 uomini e una donna”. 16 ottobre 1943, Rampelli: “il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) “Il 16 ottobre del 1943 era unqualunque, ma dal 1938 il fascismo scadde nell’orrore: approvò le Leggi razziali e permise che queldivenisse tragico per 689 donne, 207 bambini e 363 uomini. Tutti di religione ebraica e tutti innocenti creature dell’universo”. Inizia così il post del vicepresidente della Camera, Fabio, in ricordo di una pagina di storia buia. “Le truppe tedesche della Gestapo effettuarono un rastrellamento con la collaborazione di funzionari del regime fascista – prosegue-; principalmente nel ghetto di Roma tra le ore 5.30 e le ore 14. 1.023 rastrellati, tra quelli prelevati, furono deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz a bordo di treni merci. Solo 16 di loro sopravvissero, 15 uomini e una donna”. 16 ottobre 1943,: “il ...

