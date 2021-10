Raffaella Fico, ricordate com’era la figlia Pia avuta con Mario Balotelli? Ecco com’è diventata [FOTO] (Di sabato 16 ottobre 2021) Raffaella Fico e Mario Balotelli fecero molto scalpore quando annunciarono la gravidanza della modella. Ad oggi, nonostante la separazione i due sono in buoni rapporti. ricordate com’era la piccola Pia? Adesso è cresciuta ed è più dolce e tenera che mai. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI. AL GFVIP – La Fico è tornata alla L'articolo Raffaella Fico, ricordate com’era la figlia Pia avuta con Mario Balotelli? Ecco com’è diventata FOTO Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)fecero molto scalpore quando annunciarono la gravidanza della modella. Ad oggi, nonostante la separazione i due sono in buoni rapporti.la piccola Pia? Adesso è cresciuta ed è più dolce e tenera che mai. PER VEDERE LACLICCATE QUI. AL GFVIP – Laè tornata alla L'articololaPiacon

Advertising

fanpage : Duro scontro al #gfvip dopo la puntata di ieri, Raffaella Fico attacca duramente Manila Nazzaro - repelloidiotas : @kim77231602 Be' Sophie ha fatto meno di Soleil. Ma Raffaella Fico ha fatto diversi programmi televisivi come condu… - SoleilAccount : RT @BARRICADE248: Se cerchi la definizione di antipatia su google ti escono le immagini di Raffaella Fico #gfvip - Scarlett9413 : #GFVIP Cara Raffaella Fico, Anch'io fossi stata in Casa avrei esultato per la salvezza di Davide alla faccia tua da… - BARRICADE248 : Se cerchi la definizione di antipatia su google ti escono le immagini di Raffaella Fico #gfvip -