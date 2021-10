Qui era solo un bambino, oggi è un personaggio molto amato: lo stiamo vedendo proprio adesso in tv (Di sabato 16 ottobre 2021) In questo scatto era piccolissimo, ma oggi è diventato un amatissimo personaggio televisivo: riuscite a riconoscerlo? In questo dolcissimo scatto social è fotografato un bambino, ma oggi, è un personaggio molto amato della televisione italiana. A quanto pare, nella foto aveva appena due anni, perchè il protagonista ha riportato in basso, in didascalia, gli anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 16 ottobre 2021) In questo scatto era piccolissimo, maè diventato un amatissimotelevisivo: riuscite a riconoscerlo? In questo dolcissimo scatto social è fotografato un, ma, è undella televisione italiana. A quanto pare, nella foto aveva appena due anni, perchè il protagonista ha riportato in basso, in didascalia, gli anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

borghi_claudio : @valjant_e @LeoBssss @MikeBarba8 Veda lei. Qui c'era in #piazzadelpopolo il PD e per i giornali erano 70mila. Si gu… - AlbertoBagnai : Ehm… - _Nico_Piro_ : Ad #Assisi incontro sul valore della parola nell'era dell'hate speech, qui mio intervento ?? dedicato a chi la parol… - FioreFerdi1 : RT @Marco_dreams: Uno dei pochi esagitati ieri a Trieste era Fabio Tuiach. Consigliere eletto a Trieste nel 2016 nella lista della Lega, p… - Wilson55142375 : RT @felicedavanzo: #controcorrente Qui in Romania con il 30% di vaccinati i morti per covid era molti perché come in Italia conteggiavano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui era MEMO REMIGI E MARIA ERMACHKOVA/ Boogie da 33 punti a Ballando con le Stelle Credevo di arrivare qui e spaccare tutto, invece hanno spaccato me. Alle persone della mia età ... Mariotto alla fine era in visibilio: 'Spettacolo, a partire dalla coreografia' . Carolyn Smith: 'Per me ...

A Pescara l'assemblea regionale degli autotrasportatori: il bilancio ... c'era anche " particolarmente atteso " il coordinatore nazionale Mauro Concezzi , che ovviamente ... che è una sorta i class action: le manutenzioni si devono fare per la sicurezza di tutti, ma qui ...

Milan, Giroud: "Shevchenko era il mio idolo, qui senti il peso della storia" Eurosport IT Quando anche gli storici erano informatori dell’OVRA di Eugenio Di Rienzo Tra i tanti obiettivi di una scrupolosa ricerca d’archivio, c’è anche quello di poter dare corpo e sostanza a quella che fu a lungo considerata una semplice leggenda metropolitana ...

Credevo di arrivaree spaccare tutto, invece hanno spaccato me. Alle persone della mia età ... Mariotto alla finein visibilio: 'Spettacolo, a partire dalla coreografia' . Carolyn Smith: 'Per me ...... c'anche " particolarmente atteso " il coordinatore nazionale Mauro Concezzi , che ovviamente ... che è una sorta i class action: le manutenzioni si devono fare per la sicurezza di tutti, ma...di Eugenio Di Rienzo Tra i tanti obiettivi di una scrupolosa ricerca d’archivio, c’è anche quello di poter dare corpo e sostanza a quella che fu a lungo considerata una semplice leggenda metropolitana ...