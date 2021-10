Qui era appena un ragazzino. Oggi è tra gli uomini più amati in Italia. L’avete riconosciuto? (Di sabato 16 ottobre 2021) Nasce il 3 maggio 1999 a Trieste. La sua storia è simbolo della volontà di trasformare una tragedia in una vera occasione di rinascita. Manuel è un ex nuotatore e personaggio pubblico, divenuto suo malgrado celebre in quanto vittima di un efferato attacco d'arma da fuoco, a seguito del quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Scopriamo di più su Manuel Bortuzzo, dal tragico fatto di cronaca ai progetti legati alla televisione, approfondendo anche alcuni aspetti della sua vita privata.Trascorre i primi anni di vita nella sua città natale, Trieste. L'infanzia è felice; è molto legato alla madre, che lavora in un panificio. Dopo qualche anno, il giovane Manuel si sposta in Veneto, in un piccolo paesino alle porte di Treviso: il trasferimento è legato a ragioni familiari ma anche alla possibilità di allenarsi nel proprio sport preferito, il nuoto. Sin da piccolo, infatti, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 16 ottobre 2021) Nasce il 3 maggio 1999 a Trieste. La sua storia è simbolo della volontà di trasformare una tragedia in una vera occasione di rinascita. Manuel è un ex nuotatore e personaggio pubblico, divenuto suo malgrado celebre in quanto vittima di un efferato attacco d'arma da fuoco, a seguito del quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Scopriamo di più su Manuel Bortuzzo, dal tragico fatto di cronaca ai progetti legati alla televisione, approfondendo anche alcuni aspetti della sua vita privata.Trascorre i primi anni di vita nella sua città natale, Trieste. L'infanzia è felice; è molto legato alla madre, che lavora in un panificio. Dopo qualche anno, il giovane Manuel si sposta in Veneto, in un piccolo paesino alle porte di Treviso: il trasferimento è legato a ragioni familiari ma anche alla possibilità di allenarsi nel proprio sport preferito, il nuoto. Sin da piccolo, infatti, ...

Advertising

borghi_claudio : @valjant_e @LeoBssss @MikeBarba8 Veda lei. Qui c'era in #piazzadelpopolo il PD e per i giornali erano 70mila. Si gu… - AlbertoBagnai : Ehm… - _Nico_Piro_ : Ad #Assisi incontro sul valore della parola nell'era dell'hate speech, qui mio intervento ?? dedicato a chi la parol… - giul91 : C’è uno qui che una volta era una tweet star che ora è un novax ma non vuole ammetterlo. Fa discorsi da mani nei ca… - ClaudioPace : @simabastaroghi @LameladiSerket @Coconuttss66 Negli anni 50 il pericolo era ben identificato nel comunismo, chi lo… -