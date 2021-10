Quel pedofilo mi ha rovinato la vita Avevo 11 anni L' orrore più grande | cosa ha subito Gianluca Grignani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Un'esperienza vissuta da bambino ha cambiato per sempre l'esistenza di: ne ha parlato lui stesso a Verissimo su Canale 5, durante un'intervista fiume con Silvia Toffanin. "Sono stato vittima di un11e un 18enne mi ha cambiato per sempre - ha rivelato il cantante -. Da bambino ero piuttosto timido, mi piaceva socializzare, ma nel 1982 ho avuto un'esperienza brutta con un. Non è così facile da dire, ma queste persone non devono e non vanno perdonate". Parole chocle dell'artista che hanno spiazzato tutti, la conduttrice in primis.ha spiegato che damomento così brutto della suamolte cose poi sono cambiate: "Il mio sorriso è cambiato, è ...