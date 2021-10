Quel gesto durante la Santa Messa: necessario o inopportuno? (Di sabato 16 ottobre 2021) Sta diventando sempre più “protagonista” durante le celebrazioni liturgiche, e nei momenti più disparati. Alla fine, negli intermezzi, dopo un’omelia: ma è un gesto liturgicamente corretto? durante o alla fine della Santa Messa, va in crescendo l’abitudine di Quell’atto. Ma è giusto? L’applauso durante la celebrazione della Messa Ci domandiamo spesso se, ad esempio, alla fine L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 16 ottobre 2021) Sta diventando sempre più “protagonista”le celebrazioni liturgiche, e nei momenti più disparati. Alla fine, negli intermezzi, dopo un’omelia: ma è unliturgicamente corretto?o alla fine della, va in crescendo l’abitudine dil’atto. Ma è giusto? L’applausola celebrazione dellaCi domandiamo spesso se, ad esempio, alla fine L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Quel gesto durante la Santa Messa: necessario o inopportuno? - Lady26975507 : RT @la_schiava: Io spero che Soleil capisca (difficile) che quel gesto del bicchiere ha costituito un estremo pericolo per Raffaella! Non s… - la_schiava : Io spero che Soleil capisca (difficile) che quel gesto del bicchiere ha costituito un estremo pericolo per Raffaell… - la_schiava : Solo Soleil poteva compiere un gesto inconsulto ed irresponsabile. Se quel bicchiere di vetro si fosse rotto Raffae… - dep_val : @obraposthuma_ no ma lasciamo stare. avrei molto da dire su questa anche su altri temi. Mi sentii umiliata e me ne… -